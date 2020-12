Gramadotur e TripAdvisor programam capacitação virtual para o trade de Gramado

Continua depois da publicidade

Gramadotur e TripAdvisor proporcionarão um webinar para auxiliar as empresas de gramado na gestão estratégica dos negócios, redução de custos e melhoria da visibilidade das ações relacionadas à segurança do Covid-19. Ontem (09), em reunião virtual entre a Gramadotur e o setor responsável pela hotelaria das Américas no TripAdvisor, equipe de Boston, EUA, discutiu-se o assunto. Durante o encontro, Gramado foi destacada como um dos destinos com melhor desempenho em recuperação turística (buscas pelo destino e cliques com objetivo de negócio) nas Américas do Sul, Central e do Norte.

Visto que o TripAdvisor, um dos meios mais relevantes de mensuração da satisfação do visitante, já detém em sua plataforma trabalhos voltados a recuperação econômica pós-pandemia e a Gramadotur como é também responsável pela promoção da capacitação do atendimento ao turista, a ação poderá fortalecer ainda mais a preparação da retomada econômica na cidade.

Será programado, dentro dos próximos dias, evento de apresentação desse webinar, o qual estará presente no portal próprio do TripAdvisor, que disponibilizou novos recursos e insights para que as empresas possam receber mais feedbacks e despertem o maior interesse do visitante, assim, assegurando o desempenho geral do destino no portal.