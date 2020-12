Nova campanha da Polícia Civil tem como alvo crimes de discriminação

Continua depois da publicidade

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul lançou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (09), a nova campanha da Instituição contra os crimes de intolerância. Intitulada “Não Tolere a Intolerância!”, a campanha apresenta 11 cards educativos que ensinam as pessoas a diferença entre alguns dos crimes mais comuns quando o assunto é discriminação.

“Precisamos ser didáticos e realistas, o que significa ensinar o que é discriminação e, ao mesmo tempo, combatê-la de todas as formas possíveis, sem hesitar”, declarou a Chefe de Polícia, Delegada Nadine Anflor. Para quem desconhece o que significa “intolerância”, um dos cards divulgados hoje explica o termo de forma direta e simples – “é a falta de habilidade ou vontade de reconhecer e, principalmente, respeitar diferentes crenças, valores ou orientações”.

A campanha é lançada um dia antes da inauguração da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância (DPCI), que será inaugurada na zona norte da Capital. A partir de agora, crimes do tipo passam a ser investigados pelo órgão, que atuará vinculado ao Departamento Estadual de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV). Aliás, parte dos cards também fala sobre as funções do novo órgão, quem pode procurá-lo e onde está localizado.