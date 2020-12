Alpen Park inaugura nova atração Vila Alpina

Continua depois da publicidade

O Alpen Park, está inaugurando neste mês de dezembro uma nova atração: a Vila Alpina. Inspirado na arquitetura e cultura dos alpes suíços e alemães, a Vila Alpina conta com cinco lojas temáticas em um ambiente acolhedor, aliando experiências ao comércio e espaço de convivência para clientes e visitantes do parque. “A Vila Alpina é o coroamento do projeto idealizado para o Alpen Park desde o seu primeiro ano. Afinal, o sul da Alemanha e os Alpes alemães e austríacos foram a inspiração para trazer um equipamento inédito ao Brasil, lá no ano de 2003, quando apresentamos o nosso trenó alpino”, comenta Renato Fensterseifer, diretor do Alpen Park.

Segundo ele, a Vila Alpina possui 700m² entre áreas de convivência e construídas, incluindo cinco lojas: Souvenirs Alpen Park, Donna Villa (vestuário e artesanato), Vila Alpina (queijos, vinhos, espumantes e artefatos gauchescos), Florestal Candies (doces, balas, pirulitos) e Chocolate Planalto. O espaço conta com estrutura toda pensada para trazer o estilo alpino nos detalhes, decoração e arquitetura, e uma sexta loja deve ser anunciada em breve.

Aberta no início do mês de dezembro, a Vila Alpina está com uma promoção de Natal válida até o dia 17/01 do ano que vem. A cada R$ 200 de compras nas lojas do espaço, o visitante ganha um cupom para concorrer a prêmios que incluem 5 diárias em qualquer hotel da Rede Laghetto no Brasil, passaportes para a toda a família no Alpen Park e vale compras de R$ 500 na Vila Alpina. Além disso, a nova atração contará com aparições do mascote Bart em horários alternados, e durante o período da promoção, a Vila Alpina terá decoração especial natalina nas lojas.