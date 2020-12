Avançam tratativas de pavimentação da ERS-373 entre Gramado e Santa Maria do Herval

Continua depois da publicidade

Durante videoconferência realizada na manhã desta sexta-feira (11), entre o prefeito eleito de Gramado, Nestor Tissot, do Progressistas, deputados federais da bancada gaúcha no Congresso Nacional, além do diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, foram aprofundadas as tratativas junto ao Governo do Estado para pavimentação da ERS-373, que liga a Serra Grande, em Gramado, ao município Santa Maria do Herval.

Para Nestor Tissot, o diálogo entre os municípios e os deputados federais deve surtir efeito ainda em 2021. “As conversas tem sido muito animadoras. Os municípios de Gramado, Santa Maria do Herval e Morro Reuter e os deputados federais conhecem muito bem a realidade deste projeto e sua importância para o turismo e o desenvolvimento. Vamos fomentar ainda mais o turismo e por consequência gerar empregos e renda. Estamos empunhando esta bandeira e a confiança na realização deste projeto só aumenta,” destaca.

De acordo com Faustino, o projeto de pavimentação da rodovia existe desde 2008, mas a licitação ocorreu apenas em 2010. A empresa Construtora Pelotense, vencedora do certamente, aguarda desde então a autorização de início das obras. Para pavimentar os 10 quilômetros entre Gramado e Santa Maria do Herval será necessário aproximadamente R$ 15 milhões. Os deputados federais se comprometeram em arcar com metade dos recursos desde que o Daer faça a contrapartida de 50% dos valores necessários.

Já na próxima semana, outra videoconferência foi agendada entre os chefes dos executivos e os deputados. Participaram da reunião as prefeitas de Santa Maria do Herval, Mara Susana Schaumloeffel (PDT) e de Morro Reuter, Carla Chamorro (PTB), além dos deputados federais Marcel Van Hattem (Novo), Giovani Cherini (PL), Lucas Redeker (PSDB), Pompeo Mattos (PDT) e Nereu Crespim (PSL).