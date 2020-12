Marcelo Savi encaminha projeto para implementação da Cidade Educadora em Canela

Continua depois da publicidade

Nesta semana, o Presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Marcelo Savi, encaminhou ao Poder Executivo um Projeto de Lei Sugestão, indicando que Canela faça parte da Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE).

Este movimento, começou em 1990, com base no I Congresso Internacional de Cidades Educadoras, realizado em Barcelona, quando um grupo de cidades representadas por seus governos locais, pactuou o objetivo comum de trabalhar juntas em projetos e atividades para melhorar a qualidade de vida os habitantes, a partir da sua participação ativa na utilização e evolução da própria cidade e de acordo com a carta aprovada das Cidades Educadoras. Mais tarde, em 1994, o movimento foi formalizado como o III Congresso Internacional em Bolonha. Atualmente a AICE conta com um total de 36 países e 485 cidades filiadas ao redor do mundo.

A ideia do projeto visa garantir às crianças o direito à vida, saúde, educação, alimentação, enfim, os direitos fundamentais, que devem ser prioridade absoluta. Honrar a criança, garantindo seu pleno desenvolvimento, é um caminho para garantir uma sociedade mais justa, plural e igualitária.

A cidade é capaz de absorver essas demandas e acolher a infância, sendo um espaço de convivência, justiça e igualdade, tendo assim um impacto fundamental neste processo. Não há como desvincular a discussão de uma Cidade Educadora, do impacto do território na formação das novas gerações, da discussão e da garantia de direitos.

A Cidade Educadora tem como base os seguintes temas:

– Trabalhar a escola como espaço comunitário

– Trabalhar a cidade como grande espaço educador

– Aprender na cidade, com a cidade e com as pessoas

– Valorizar o aprendizado vivencial

– Priorizar a formação de valores.