Canela passa a receber voos diários da Azul

A partir de hoje (14), Canela e região estão conectados pelo serviço de transporte aéreo da Azul. A companhia começou a operar regularmente voos diários (manhã, tarde e noite) de Porto Alegre ao aérodromo da cidade, de responsabilidade da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Turismo e Cultura.

O Prefeito Constantino Orsolin, o secretário adjunto de Turismo e Cultura, Germano Junges e o Papai Noel do Sonho de Natal de Canela recepcionaram as autoridades que participaram do voo inaugural. Estavam presentes o secretário de Desenvolvimento e Turismo do RS, Rodrigo Lorenzoni; o deputado Estadual, Carlos Búrigo; Daniel Guerra, representante do deputado Estadual Frederico Antunes, presidente da Frente Parlamentar da Aviação Regional; Ronaldo Veras, representante do presidente da Azul, John Rodgerson.

O prefeito Constantino Orsolin destacou que este novo serviço é muito bom não só para Canela, mas para toda a região, sendo uma nova opção que o turista vai ter a sua disposição. “Agradeço a todas as pessoas que estiveram envolvidas para que este fato realmente acontecesse”.

Na ocasião, integrantes do Corpo de Bombeiros de Canela lançaram jatos d’água sobre o avião. O ato acontece quando se trata da inauguração de uma nova rota ou de um novo transporte aéreo.

As passagens para o trajeto podem ser adquiridas através do site www.voezul.com.br.