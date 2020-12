Rede municipal de Canela terá calendário híbrido para início das aulas em 2021

Continua depois da publicidade

Turno integral acolherá crianças do Ensino Fundamental até o 3º ano

A rede municipal de Canela iniciará o ano letivo de 2021 com um calendário híbrido, segundo a secretária municipal de Educação, Esporte e Lazer, Ana Paula Zini Bazzan. O formato pelo qual a presença de estudantes em sala de aula será intercalada será implantado no Ensino Fundamental, que começará as aulas no dia 22 de fevereiro.

Com a adoção do sistema híbrido, as salas de aula comportarão até 50% de sua capacidade – ou seja, enquanto um grupo de estudantes comparece à aula em uma semana, o outro grupo realiza atividades de casa e vice-versa. A proposta é fazer com que o vínculo presencial com as escolas seja retomado sem comprometer os protocolos de segurança e distanciamento. No entanto, pais e responsáveis poderão optar em deixar os filhos, com ensino a distância, sem encaminhá-los à escola.

“Diante do contexto, o calendário ideal foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação e apresentado ao prefeito”, diz Ana Paula. “Nós ainda lidamos com essa situação de incerteza por conta da covid-19, mas cremos que logo ali na frente teremos uma vacina. Quando a população puder ser vacinada, retornaremos normalmente”, assegura o prefeito Constantino Orsolin.

TURNO INTEGRAL

A matrícula para os primeiros anos do turno integral do Ensino Fundamental deverá ser efetivada a partir do dia 4 de fevereiro. A própria instituição entrará em contato com o responsável pela inscrição.

Na Educação Infantil, as escolas conveniadas estarão em recesso entre 24 de dezembro e 3 de janeiro de 2021 – mês em que a EMEI Adriana Spall Wingert fará o plantão pela rede municipal. Ainda no próximo ano, a Educação Infantil oferecerá 593 vagas divididas entre Berçário I e Pré II, e as aulas começarão no dia 8 de fevereiro.

ANO LETIVO 2020

Nesta quarta-feira (16), encerra-se o ano letivo do Ensino Fundamental, enquanto a Educação Infantil finaliza seus trabalhos no próximo dia 23. A entrega dos resultados finais (boletins) do Ensino Fundamental acontecerá do dia 17 (quinta-feira) até a próxima quarta-feira, nas escolas. Já o kit de merenda será distribuído até segunda-feira (21).