Nestor e Luia reúnem secretariado para tratar prioridades

Continua depois da publicidade

O prefeito eleito de Gramado Nestor Tissot e o vice-prefeito Luia Barbacovi, ambos do Progressistas, reuniram na tarde desta segunda-feira (14), o secretariado escolhido para comandar as secretarias a partir de 1º de janeiro. Entre as pautas estavam a transição de governo e as prioridades que serão adotadas pelos secretários e secretárias já no início da nova administração. A reunião ocorreu no Hotel Alpestre.

Durante a reunião, o prefeito eleito falou da importância no atingimento da totalidade dos projetos apresentados durante a campanha eleitoral. “Realizamos uma reunião extremamente produtiva e alinhamos os detalhes para o início da nova gestão. Os secretários e as secretárias são conhecedores de todos os nossos planos e terão que atender todas as expectativas da população. Eles não irão trabalhar para o Nestor e Luia, mas sim, para todos os gramadenses”, destaca Nestor.

Crédito: Divulgação