Vídeo: Skyglass Canela abre na próxima semana

Os trabalhadores do setor turístico de Canela e Gramado poderão conhecer em primeira mão e de forma gratuita a Skyglass Canela, a primeira plataforma de aço e vidro da América Latina. Em formato soft opening, o parque estará recebendo na segunda, dia 14, e na terça-feira, dia 15, profissionais da hotelaria, gastronomia e parques temáticos, além de guias de turismo e motoristas de agências. Com 25% de capacidade, a abertura da Skyglass Canela ao público em geral está prevista para ocorrer na quinta-feira, dia 17. Em prevenção ao coronavírus, o parque adotou rígidos protocolos de biossegurança.

SORTEIO DE BRINDES

Conforme o diretor da Skyglass Canela, Fabrício Medeiros, os profissionais do turismo que visitarem o parque estarão concorrendo a brindes. Serão sorteados uma Scooter elétrica, um patinete elétrico e uma bicicleta. O sorteio ocorre pelo Instagram @skyglasscanela. Para participar, o visitante precisa obrigatoriamente comprovar vínculo empregatício no setor. “Queremos que os profissionais do turismo tenham o privilégio de conhecer a Skyglass Canela e possam desfrutar dos nossos atrativos de forma exclusiva”, destaca Medeiros.

ÚNICA NO MUNDO

Pioneira na América Latina, a Skyglass Canela avança 35 metros sobre o Vale da Ferradura. Única no mundo, a plataforma estaiada de aço e vidro oferece duas formas de contemplação da natureza. O visitante pode apreciar toda a sensação de liberdade caminhando por cima do vidro ou andar por baixo da plataforma num monotrilho. O brinquedo inédito, que recebeu o nome de Abusado, oferece cadeiras suspensas com 10 lugares. Com investimento de R$ 30 milhões, a plataforma estaiada, que pesa 226 toneladas, oferece uma vista de tirar o fôlego a 360 metros do Rio Caí. “É um projeto único na América Latina e com modelo inédito em nível mundial”, afirma Medeiros.

O atrativo contará, ainda, com praça de alimentação, lojas, estacionamento e o também inédito Memorial do Ferro de Passar, que reúne um acervo de diversos continentes. Em dois anos de estudos para execução do projeto, a Skyglass Canela procurou agregar tecnologia e sustentabilidade ao Parque da Ferradura, que fica a aproximadamente 14 quilômetros do Centro de Canela. “Usamos a tecnologia em favor da sustentabilidade e do meio ambiente”, conclui Medeiros.