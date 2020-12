Abertura da Skyglass Canela marca nova fase no turismo gaúcho

Continua depois da publicidade

A Skyglass Canela, primeira plataforma de aço e vidro da América Latina, promete ser um marco na indústria do turismo no Brasil. Considerada única no mundo, a atração cria um novo cartão-postal no belíssimo Vale da Ferradura. Após operar gratuitamente para profissionais do trade turístico na segunda e terça-feira, o início das atividades para o público em geral ocorre nesta quinta-feira, 17 de dezembro. “O soft opening foi um sucesso absoluto. Superou nossas expectativas a recepção do público e serviu para alinharmos o funcionamento do parque. Colaboradores da rede hoteleira, gastronômica e guias de turismo puderam conhecer em primeira a mão as nossas atrações”, avalia o diretor da Skyglass Canela, Fabrício Medeiros.

Conforme Medeiros, a construção do atrativo iniciou em 18 de dezembro de 2019 e resultou em um investimento de R$ 30 milhões. “Esperamos receber o público da melhor maneira possível nos próximos dias. A Skyglass é motivo para Canela, o Estado e o país se orgulharem”, completa.

Com foco na preservação do meio ambiente, a Skyglass Canela possui uma moderna estação de tratamento de resíduos líquidos e sólidos, que alcança 98% de pureza da água ao fim do processo. “A construção da passarela provocou baixo impacto. Todas as pedras e terras escavadas foram reutilizadas no próprio parque”, diz Medeiros.

Com capacidade para receber três mil pessoas diariamente, o parque reúne em sua infraestrutura praça de alimentação, lojas, estacionamento, playground e o inédito Memorial do Ferro de Passar.

INGRESSOS:

Entrada no parque: R$ 40

Plataforma: R$ 60

Abusado: R$ 90

Combo 1 – entrada + plataforma: R$ 90

Combo 2 – entrada + Abusado: R$ 120

Combo 3 – entrada + plataforma + Abusado: R$ 170

Em todas as opções, os ingressos dão direito a visitar o Memorial do Ferro de Passar. Pessoas acima de 60 anos, crianças de 6 a 12 anos e estudantes pagam meia entrada. Exceto no Abusado, que não oferece opção de meio ingresso. Vendas exclusivamente na bilheteria do parque. Em breve, os ingressos serão vendidos também no e-commerce da Skyglass com descontos exclusivos.