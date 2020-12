Final da Copa Scur dos Campeões será em 2021

Continua depois da publicidade

A Secretaria de Esporte e Lazer de Gramado comunica que não será realizada a final da Copa Scur dos Campeões no ano de 2020. O secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Jacó Schaumloeffel, tentou articular junto ao gabinete de Gestão de Crise e o Governo do Rio Grande do Sul a realização da competição nas últimas semanas, mas sem sucesso.

A realização da final ficou impossibilitada em razão da classificação de bandeira vermelha em Gramado e o aumento de número de casos e internações de Coronavírus na região. Na tarde desta terça-feira, dia 15 de dezembro, o secretário Jacó reuniu-se com o prefeito eleito Nestor Tissot para tratar do assunto. Na reunião, ficou definido que a final da copa será realizada no início de 2021. Nestor se comprometeu com a realização da mesma após o início de sua gestão.

A grande final será disputada entre as equipes Arsenal Gramado e Bola 8/Espelho Gaúcho Canela, na ocasião ainda haverá a disputa do terceiro lugar entre Hawaí Gramado e Saquin Igrejinha.

A Copa Scur tem o patrocínio do Restaurante e Pizzaria Scur e Roloff Materiais de Construção.