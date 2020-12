Gramado terá 1º hotel temático do chocolate do Brasil

Continua depois da publicidade



Inovação com expertise em hospitalidade. A combinação desses dois ativos será materializada em Gramado com um empreendimento turístico inédito: o Chocotel – 1º hotel temático do chocolate do Brasil.

Desde 2017 os empresários Daniel Rodolfo e Daniela Gallassini buscavam uma tematização para os hotéis da Rede Alameda, da qual são proprietários. Detentores de uma vasta experiência em gestão hoteleira, com negócios em destinos de referência como Gramado, Balneário Camboriú e Blumenau, o casal viajou ao exterior para estudar o mercado e buscar inspirações para implementar na Serra Gaúcha algo que fosse único. A participação em feiras internacionais do entretenimento foi somada ao curso presencial de qualificação em atendimento e excelência, realizado no complexo da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos.

Com um projeto arrojado e surpreendente, nasce o Chocotel, que irá oferecer uma experiência completa ao visitante, unindo hotelaria, gastronomia, entretenimento e bem-estar. A decoração temática terá o chocolate como ícone e estará em todos os ambientes, sendo apresentado com elegância e criatividade. “O Chocotel vai oferecer uma experiência multissensorial na qual o chocolate reina absoluto, das suítes temáticas até o lobby do hotel, que terá uma cascata de chocolate de 5 metros de altura”, revela Daniela Gallassini.

O empreendimento terá seu próprio bean to bar – espaço boutique onde o chocolate é elaborado a partir do cacau até o produto final – tendo como matéria-prima o fruto originário da Amazônia, mas também de lugares como Madagascar, Filipinas, entre outros países. “Teremos ainda o Chocospa, que será uma área de relaxamento e conexão com os benefícios que o cacau pode proporcionar a saúde”, explica Daniel Rodolfo.

O projeto Chocotel está dividido em três áreas: o Chateau do Chocolate, espaço que terá a assinatura do mestre chocolatier Ricardo Campos; a Vila do Cacaueiro (onde hoje está localizado o Hotel Alameda Paradiso) que vai abrigar as estalagens temáticas para famílias; e a nova unidade hoteleira que está em construção ao lado, e que terá aproximadamente 5mil metros quadrados, contemplando 76 suítes com a bandeira Chocotel. A assinatura do projeto e diretoria criativa é de Max Tavares, e o projeto arquitetônico é de Ângela Meira.

A previsão de inauguração da primeira etapa é para Páscoa de 2021, com lançamento da menor confeitaria do mundo. Já o projeto completo, será entregue no final de 2022, consolidando ainda mais Gramado ao título já conquistado, de capital nacional do chocolate artesanal.