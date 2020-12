Nestor e Luia são diplomados pelo TSE como prefeito e vice de Gramado

Continua depois da publicidade

A juíza Eleitoral da Junta da 65ª Zona Eleitoral de Canela, Simone Chalela, representando o Tribunal Superior Eleitoral, diplomou nesta quarta-feira (16), o prefeito eleito, Nestor Tissot e o vice-prefeito eleito, Luia Barbacovi, ambos do Progressistas. A entrega do diploma ocorreu no Plenário Julio Floriano Petersen da Câmara de Vereadores. A posse ocorre no dia 1º de janeiro, a partir das 17 horas, em local a ser definido nos próximos dias.

Após a entrega, Nestor e Luia gravaram um vídeo onde reafirmam o compromisso com a população gramadenses. “Junto com meu grande companheiro, parceiro de campanha e de muitas caminhadas por Gramado, neste dia, recebi o diploma da juíza eleitoral da nossa zona. Estou muito feliz e quero agradecer não só aos mais de 13 mil eleitores que confiaram em nós, mas a todos os gramadenses e, deixar aqui meu compromisso, que tenho certeza é o mesmo compromisso do Nestor, de trabalhar para melhorar cada vez mais a qualidade de vida de todos os gramadenses. Muito obrigado, um feliz Natal e um feliz ano novo a todos”, disse Luia Barbacovi.

Já Nestor garantiu que não faltará vontade de trabalhar em prol dos gramadenses. “Estamos recebendo mais uma diplomação de prefeito, pela terceira vez junto com o companheiro Luia que vai nos acompanhar por esse mandato. Comunidade ficamos muito agradecidos por mais uma vez nos aprovaram em uma eleição, acreditaram em nosso trabalho de parceria, de gestão. Na Prefeitura faremos um trabalho a altura do que a comunidade almeja e espera. Não faltará esforço e sacrifício nenhum de nossa parte. A comunidade pode ficar tranquila quanto a isso. A nossa equipe já está quase escolhida na sua totalidade, já está muito preparada e imbuída desse mesmo espírito de trabalho, seriedade e transparência que nós haveremos de levar para a prefeitura a partir do dia 4 de janeiro”, afirma o prefeito eleito.

“Somos muito gratos aos eleitores que nos escolheram para gerir a administração nos próximos quatro anos. Foram 4.371 votos de diferença, foram 13.069 que nossos eleitores puseram na urna no 11, no Nestor e no Luia, então esse compromisso e essa responsabilidade são do mesmo tamanho. Vamos ser prefeito e vice de todo o município de Gramado independente de quem votou ou não votou. Inclusive daqueles que nos ofenderam muito, seremos prefeito deles também. Essa é a nossa responsabilidade, nosso espírito e nosso compromisso. Muito obrigado a todos, um grande abraço, e, que o Natal possa vir com muitas bençãos”, finaliza Nestor.

Foto: Divulgação