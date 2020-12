Papai Noel de Canela visita a Capital federal

Continua depois da publicidade

O Papai Noel de Canela viajou 2.100 quilômetros, nesta terça-feira, dia 15, até Brasília para levar a magia do 33° Sonho de Natal. Em sua primeira visita a Capital Federal, o Papai Noel canelense chegou de forma radical. Desceu os 90 metros do edifício Matriz da Caixa Econômica Federal fazendo rapel. O Bom Velhinho visitou, ainda, a Câmara dos Deputados.

A ação faz parte do projeto Descidas Itinerantes do Papai Noel. Nas edições anteriores do Sonho de Natal, ele descia da torre da Catedral de Pedra de Canela. Neste ano, as aparições deram espaço a chegadas triunfais em diferentes pontos icônicos do país por prevenção ao coronavírus.

Depois de lançar o projeto na Cascata do Caracol, em Canela, a Secretaria de Turismo e Cultura promoveu a ação no Bondinho Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e agora em Brasília. O próximo destino do Noel Radical é Florianópolis. O Bom Velhinho fará sua aparição surpresa no próximo final de semana.

O secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches, destaca que a ação procura mostrar que Canela vive o Natal de forma lúdica. “Saímos do Rio de Janeiro e passamos por Brasília para levar a mensagem natalina para o Brasil e o mundo. Depois, vamos para Florianópolis. Queremos mostrar que Canela é um destino seguro”, afirma.

Imagens: Eduardo Idalino