Caso Cavalli: investigações avançam, mas contador permanece desaparecido

A Polícia Civil de Canela completou uma semana de investigações na noite desta quarta-feira (16). Desde que acionados pela família da vítima na noite do dia 9, policiais civis trabalham ininterruptamente no caso.

De acordo com a Polícia Civil de Canela, o contador aposentado Antonio Ide Cavalli, de 69 anos, foi visto pela última vez no centro da cidade, nas proximidades de sua residência, na noite do sábado anterior (05).

O delegado de Canela, Vladimir Medeiros, responsável pelas investigações, afirma que o caso é absoluta prioridade para o órgão policial. A autoridade disse que o início das investigações foi prejudicado em razão da demora para que sua equipe fosse acionada pela família. Medeiros destacou, no entanto, que o fato deveu-se em razão de que a vítima possui costumes extremamente reservados, interagindo muito pouco com familiares ou amigos.

A Polícia Civil de Canela não revela detalhes sobre a investigação, para não atrapalhar a apuração dos fatos, mas afirma que, nos últimos dias, ela avançou, inclusive contando com apoio especializado do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC). Agentes chegaram a cumprir mandados de busca e apreensão à procura de elementos, mas não foram revelados detalhes sobre alvos ou endereços.

O Delegado Vladimir não descarta nenhuma linha de investigação, mas foca o trabalho policial como sendo caso de roubo, especialmente porque o imóvel da vítima foi encontrado pela família com as portas arrombadas, de onde teriam sido subtraídos valores.

O veículo da vítima, um Kia Sportage, 2009, prata, também está desaparecido. A camionete foi identificada pela Polícia Civil em câmeras de segurança da cidade, que apura a rota utilizada pelo veículo. “Não descartamos que os criminosos tenham seguido para o interior, no sentido de São Francisco de Paula e Caxias do Sul, utilizando a rota pela localidade do Passo do Inferno”, destacou Medeiros.

Qualquer informação sobre o paradeiro da vítima, ou mesmo do carro, pode ser repassada à Delegacia de Polícia de Canela pelos telefones (54) 3282-1212 ou WhatsApp (54) 99614-4216.