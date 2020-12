Gramado – Inaugurados Postos de Saúde e Academia do SUS

Continua depois da publicidade

O novo Posto de Saúde do Bairro Floresta foi entregue oficialmente na manhã desta quarta-feira (16). A unidade já está em funcionamento, na esquina das ruas Augusto Bordin e Prefeito Waldemar Frederico Weber (fundo da antiga unidade). A obra teve interrupções no seu andamento em função da desistência de duas empresas que haviam vencido as concorrências públicas para execução da obra. O investimento foi de R$ 848.288,66, sendo R$ 408.000,00 de recursos federais e R$ 440.288,66 de recursos próprios.

Também ocorreram os atos de inaugurações simbólicos dos postos dos bairros Piratini e Jardim, que foram totalmente reformados.

Na Unidade de Estratégia de Saúde da Família do bairro Jardim, a obra de remodelação havia iniciado no final do mês de setembro de 2019. No local, diversas melhorias foram realizadas na estrutura, rede elétrica, rede sanitária e hidráulica, além do acabamento e estética. Conforme a Secretaria Municipal de Governança e Desenvolvimento Integrado, a obra não apresentou atrasos em sua entrega, porém o prazo ficou maior do que o previsto inicialmente por se tratar de uma reforma em que foi necessário realizar diversos serviços não planejados originalmente.

O investimento realizado de R$ 364.409,20 foi pago com recursos próprios.

Nestas unidades os atendimentos foram reiniciados logo que tiveram as obras concluídas e foram equipados. “Não podíamos aguardar pelo simbolismo da inauguração porque o atendimento à saúde não pode esperar”, comentou o prefeito Fedoca Bertolucci.

Os atos de entrega das unidades contou com as participações do prefeito Fedoca Bertolucci, do secretário da Saúde, João Teixeira, da secretária-adjunta, Solange Sonda e do presidente do Conselho Municipal de Saúde, João Ademar Kury, além de servidores dos postos.

“BOM ACOLHIMENTO”

“As pessoas que procuram atendimento no posto de saúde começam a se sentir melhor quando são bem acolhidas, como a gente vê aqui”, afirmou o prefeito Fedoca. Ele citou o esforço da atual administração em investir em saúde, incluindo reformas e conclusão da nova Unidade Básica.

O secretário João Teixeira lembrou as dificuldades para a concretização do sonho do bairro Floresta. “A vida é feita de desafios e com a união de todos se concretizou esta obra para este bairro tão importante para Gramado”, comentou. “As novas estruturas beneficiam a comunidade e também os servidores que ganham um ambiente melhor de trabalho”, completou Teixeira.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, João Ademar Kury, agradeceu pelos investimentos realizados e pelo trabalho das equipes dos postos e da secretaria.

ACADEMIA E FARMÁCIA

Também ocorreram as inaugurações da Academia de Saúde do SUS, que se situa junto ao Posto de Saúde do Centro, e possui equipamentos já instalados. Também está concluído o espaço da Farmácia, que foi ampliado, possibilitando um maior armazenamento de medicamentos e melhor atendimento ao público.

Fotos: Carlos Borges