Polícia Civil prendeu os suspeitos de homicídio ocorrido no bairro Carazal

Na tarde de quarta-feira (16), a Polícia Civil realizou a prisão preventiva de dois investigados que podem estar envolvidos no homicídio que vitimou o adolescente João Paulo Henrique de Oliveira, crime ocorrido no dia 02 de dezembro no bairro Carazal

A ação resultou na prisão de uma mulher. O outro suspeito é um homem que já se encontrava preso em Caxias do Sul.

Conforme as investigações avançavam, foi constatada a relação do crime com o tráfico de drogas. Provas colidas indicam que a vítima foi morta por comparsas da própria facção criminosa.

A mulher presa é integrante do grupo criminoso. Na residência onde ocorreu o crime, foram apreendidos objetos pessoais da suspeita, inclusive documentos. Apurou-se que ela chegou a se instalar no local onde ocorreu o crime, que funcionava de base para o tráfico de drogas desenvolvido por organização criminosa. No imóvel foram apreendidas grandes quantidades de entorpecentes, por ocasião do encontro do corpo da vítima.

O homem com prisão também decretada é o proprietário do imóvel, responsável pelo ponto de tráfico e que objetivava conquistar território no narcotráfico na cidade. Trata-se de conhecido criminoso da cidade, preso pela Polícia Civil em 2018 por envolvimento em roubo de malote de uma lotérica. As investigações apontam que de dentro do sistema prisional, o investigado coordenava a instalação da facção criminosa na cidade, arregimentando os criminosos que se instalaram em sua casa, dentre os quais a vítima e os suspeitos de envolvimento em sua morte.

As investigações, desenvolvidas pela Delegacia de Polícia de Gramado, seguem no sentido de alcançar o completo esclarecimento dos fatos.

A prisão da mulher foi realizada pela DP de Gramado, com o apoio do reforço da Operação Serra, enquanto a prisão do homem foi informada à casa prisional onde está recolhido, sendo dado o devido cumprimento