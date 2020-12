Câmeras de videomonitoramento estão sendo instaladas em Canela

Continua depois da publicidade

Funcionários da empresa DGT estão trabalhando em Canela desde ontem (17), instalando cerca de 30 câmeras de videomonitoramento em mais de 15 pontos do município. Esta é uma ação capitaneada pela Administração Municipal, em parceria com a Polícia Civil e a Brigada Militar. O mapeamento dos locais considerados estratégicos foi feito pela BM, que receberá as imagens no quartel recém-inaugurado e as espelhará para a sala de controle da Guarda Municipal (que já conta com câmeras próprias instaladas em estruturas públicas) e para a Delegacia de Polícia Civil. Inicialmente o sistema está em fase de testes. O custo mensal será de R$ 54.255,00.

O diretor do Departamento de Modernização e Tecnologia da Informação da Prefeitura, Eduardo Macedo, ressalta que as câmeras possuem capacidade para fazer leitura de placas de veículos em altíssima definição, auxiliando significativamente os órgãos de segurança. “Vamos ter um cercamento eletrônico completo da cidade”, adianta Macedo. O projeto terá continuidade no próximo governo e mais câmeras deverão ser instaladas visando permitir que a polícia trace com a melhor exatidão possível as rotas de fuga de criminosos, por exemplo. “Essa parceria com os órgãos de segurança é fundamental para oferecer tranquilidade à comunidade e preservar o patrimônio público”, comenta José Everaldo da Silva, supervisor da Guarda Municipal.

IMAGENS PANORÂMICAS

Dentre os equipamentos que estão sendo instalados em Canela estão câmeras de segurança em 360º que possuem uma importante vantagem sobre as tradicionais: elas capturam todos os ângulos do ambiente, sem deixar pontos cegos. Isso é possível graças ao uso de lentes olho de peixe, que registram imagens panorâmicas. O prefeito Constantino Orsolin faz um agradecimento especial à Brigada Militar e a Polícia Civil. “Estes profissionais da segurança merecem todo nosso respeito e gratidão. Podem contar com o Poder Executivo para auxiliar naquilo que estiver ao nosso alcance”, finaliza Orsolin.