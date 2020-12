Escolas Dante Bertoluci e João Alfredo serão ampliadas

Continua depois da publicidade

O prefeito Constantino Orsolin, acompanhado pelo secretário de Obras, Luiz Cláudio da Silva, pela engenheira Vera Madeira e pelo arquiteto Ronald Grosse Rodrigues – do Departamento de Projetos da Prefeitura, estiveram nesta manhã na Escola Municipal João Alfredo Corrêa Pinto, no bairro Sesi, para analisar a área externa do educandário que receberá uma nova edificação.

A ampliação da escola incluirá a construção de duas novas salas de aula para atender a demanda de alunos que estão ingressando no turno integral. A Escola Municipal Dante Bertoluci, no bairro Bom Jesus, também será ampliada seguindo as mesmas caraterísticas de projeto e ganhará mais duas salas de aula visando o turno inverso. “A continuidade do turno integral é uma prioridade do nosso governo, por isso vamos seguir investindo pesado na educação”, comentou o prefeito Constantino Orsolin.

MÉTODO CONSTRUTIVO INOVADOR

As salas de aula nas duas escolas serão construídas por meio de um método inovador, através de módulos pré-fabricados para construção civil, com contratação de empresa especializada na área educacional. Este método construtivo modular apresenta benefícios como agilidade na construção, baixo impacto ambiental e controle de qualidade. Cada sala de aula terá área útil de 43,20 m², totalizando 86,40m² de área ampliada em cada escola.