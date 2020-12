Professora da Faccat terá artigo em capa de revista

Continua depois da publicidade

A professora pós-doutora Patrícia Martins Bock, do curso de Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), foi selecionada e seu artigo “The effect of probiotics, prebiotics or synbiotics on metabolic outcomes in individuals with diabetes: a systematic review and meta-analysis” além de ser publicado em janeiro, será também capa da Revista Diabetologia, que é um periódico reconhecido mundialmente. “Trabalho com diabetes e doenças cardiovasculares há muito tempo, e é importante termos pesquisadoras brasileiras tendo destaque no cenário internacional. Quando o artigo foi aceito em tão renomada revista foi emocionante, e mais ainda, quando foi escolhido como capa para o primeiro número de 2021. A sensação de reconhecimento do trabalho realizado é incrível”, comenta Patrícia.

Patrícia Martins Bock

O artigo

“O efeito dos probióticos, prebióticos ou simbióticos nos resultados metabólicos em indivíduos com diabetes: uma revisão sistemática e meta-análise”

Probióticos são suplementos alimentares ricos em bactérias saudáveis, ou seja, microorganismos (como lactobacilos e bifidobactérias) que promovem inúmeros benefícios para a saúde. Existem também os suplementos compostos unicamente de alimento para as bactérias intestinais, os prebióticos. Quando o suplemento é composto por uma combinação de probiótico com prebiótico, este passa a ser chamado de simbiótico.

Com a intenção de preencher a lacuna de conhecimento sobre o efeito desses suplementos na pessoa com diabetes mellitus tipo 2, foi realizada uma vasta busca na literatura, identificando mais de 5000 estudos candidatos a entrarem na revisão. Destes, 38 estudos atenderam aos critérios necessários para entrarem na análise final.

O uso de probióticos, prebióticos e simbióticos foi associado com melhora em variáveis metabólicas de pessoas com diabetes mellitus tipo 2, incluindo a redução da glicemia de jejum, insulina, colesterol total e triglicerídeos, bem como aumento de HDL-colesterol. No entanto, a magnitude desse efeito é pequena, ou seja, a suplementação jamais deve substituir o tratamento convencional de uma pessoa com diabetes. A grande contribuição do estudo foi sumarizar o potencial efeito do uso de probióticos, prebióticos e simbióticos como adjuvantes ao tratamento.

A revista

A revista Diabetologia publica artigos em todos os aspectos da pesquisa em diabetes e assuntos relacionados, desde que tenham mérito científico e representem um avanço importante no conhecimento. De acordo com o Journal Citation Reports, recurso que permite avaliar e comparar publicações científicas utilizando dados de citações e a relevância da publicação para a comunidade científica, a revista Diabetologia é uma das dez revistas de maior prestígio mundial na área de Endocrinologia e Metabolismo, e possui um fator de impacto de 7,518, tendo avaliação A1 no QUALIS da CAPES.

Foto: Daniel Bitello/Faccat