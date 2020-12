APAE Gramado já está na nova sede

Continua depois da publicidade

Atendimentos aos beneficiários no novo endereço começam na segunda quinzena de janeiro.

A APAE Gramado está de casa nova. A entidade finalizou a mudança para sua moderna sede, localizada no bairro Planalto, e passa a receber os beneficiários para atendimento a partir da segunda quinzena de janeiro já no novo endereço.

O prédio com 1.350m² de área construída permitirá ampliar a capacidade de atendimento, além de oferecer uma estrutura inovadora que atenderá com mais eficiência as necessidades específicas da atividade. Atualmente a entidade atende 140 pessoas de zero a 70 anos. Nas novas instalações, a APAE projeta aumentar o atendimento para até 170 beneficiários em 2021.

A entidade presente em todos os estados brasileiros com história que ultrapassa os 65 anos, é especializada em acompanhar pessoas com deficiência em todo o seu ciclo de vida, trabalhando na reabilitação, apoio educacional, proteção, capacitação e socialização. Para isso, conta com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais das áreas de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, educação física, serviço social, neurologia e psiquiatria. A APAE de Gramado completou 51 anos este ano e conta com 17 colaboradores, além dos 23 membros da diretoria que trabalham de forma voluntária. Vale lembrar que todos os atendimentos são gratuitos e encaminhados pela rede privada ou pública de saúde.