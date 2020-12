Atenção para os horários da Vila de Natal neste final de ano

Continua depois da publicidade

O funcionamento da Vila de Natal está com novo horário. Ela volta a funcionar no horário das 10 às 22 horas. Já nos dias 24 e 31 dezembro a atração estará aberta até às 20 horas. E nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro será das 14 às 22 horas. A Vila de Natal é mais uma atração gratuita do 35ª Natal Luz de Gramado.

Vila de Natal

O endereço da residência oficial do Papai Noel em Gramado é na charmosa Vila de Natal. Uma das tantas atrações do Natal Luz, o local é um amplo e simpático espaço em meio à Praça das Etnias, onde são encontrados produtos artesanais com motivos natalinos, atendendo diariamente das 10 às 22 horas.

A Casa do Papai Noel

O Papai Noel chegou diretamente para a sua casa, na Vila de Natal, onde está se cuidando para estar saudável na noite de Natal. É lá, em um dos lugares mais simbólicos e lúdicos da Cidade Mágica de Natal, que o bom velhinho espera a todos aqueles que acreditam na magia, para momentos de muito amor, carinho e afeto. Está interagindo com os turistas e a comunidade, e mantendo o distanciamento, das 14h às 18h.

O 35º Natal Luz de Gramado acontece até o dia 30 de janeiro de 2021.

Fotos: Cleiton Thiele