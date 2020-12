Canela – Coleta de lixo sofrerá alterações durante o Natal e o Ano-Novo

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informa à população que o serviço de coleta de resíduos (lixo) sofrerá algumas alterações no período do Natal e do Ano-Novo. Na próxima sexta-feira (25), não haverá coleta. No entanto, no dia seguinte, 26 de dezembro, coletores e caminhões percorrerão todos os bairros e o interior do município para atender a demanda.

A mesma situação se repetirá na virada do ano: no dia 1º de janeiro não haverá coleta e no dia 2 de janeiro o serviço será realizado em todos os bairros e no Centro. Outra alteração é que nestas próximas duas semanas as coletas nos becos e travessas ocorrerão somente nas segundas e quartas-feiras.