Governo indefere recursos e RS segue avermelhado

Conforme o Governo do Estado divulgou, justificando que, devido aos altos índices de contágio e internações por Covid-19 no Estado, o Gabinete de Crise indeferiu, nesta segunda-feira (21/12), os dois pedidos de reconsideração enviados pelas regiões de Cachoeira do Sul e Passo Fundo à classificação preliminar da 33ª rodada do modelo de Distanciamento Controlado.

Assim, o mapa definitivo permanece com 20 das 21 regiões em bandeira vermelha. Nesta rodada, a única região Covid classificada em bandeira laranja (risco médio) foi Guaíba. O recurso requisitado pelo município de Cachoeirinha para regredir da bandeira vermelha também foi negado.