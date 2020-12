Gramado – Dois motoristas são presos ao conduzir embriagados

Continua depois da publicidade

No domingo (20), a Brigada Militar de Gramado prendeu dois motoristas embriagados que se envolveram em acidentes de trânsito, com danos materiais, um no Bairro Piratini e outro na Várzea Grande. Um é reincidente no crime e o outro tentou fugir após o acidente.

Na madrugada por volta das 02h, a guarnição foi acionada para atender um acidente de trânsito com danos materiais, na Rua Getúlio Vargas, Bairro Piratini, onde uma das partes estaria embriagada.

No local foi identificado o veículo Fiat Siena que chocou-se contra o veículo GM Classic que estava estacionado. O condutor do veículo de 41 anos realizou o teste do etilômetro que resultou 0,99 MG/L. O autor que já possui antecedente pelo crime foi preso em flagrante e conduzido a delegacia.

Na parte da tarde, por volta das 14 horas, a Brigada Militar foi acionada na Rua AV. 1º Maio, no Bairro Várzea Grande, onde teria ocorrido um acidente de trânsito, com danos materiais, e uma das partes que estaria com sintomas de embriaguez, fugiu do local.

Conforme a vítima, o veículo GM Chevette, cor prata, placas de Caxias do Sul, chocou na traseira de seu veículo Citroen C3, e logo após o fato o mesmo não parou e fugiu do local.

A vítima ligou ao 190 sendo acionada a guarnição que realizava o policiamento ostensivo no Bairro que rapidamente iniciou as buscas e visualizou o carro suspeito que ainda tentou fugir, sendo abordado na sequência. O condutor de 26 anos confessou que “bateu” em outro carro e não parou, pois teria ingerido bebida alcoólica. Ainda que comprou o carro na condição de “ andar até perder”, sendo também constatado pelos Policiais Militares que estava com o licenciamento vencido. Ele se recusou a realizar teste etilômetro e foi conduzido ao hospital onde o médico plantonista atestou seu estado etílico.

O autor foi preso em flagrante e conduzido a delegacia onde foi registrada a ocorrência.