Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo após denúncia de aglomeração em bar

No começo da madrugada de domingo (20), a Brigada Militar de Canela, por volta das 00h15, foi informada sobre aglomeração em um bar na Rua Rui Ramos, no Bairro Canelinha e ainda que um dos presentes estaria com uma arma de fogo.

As guarnições deslocaram ao estabelecimento onde foi realizada a abordagem e identificação de 30 pessoas que estavam no local.

Com um homem de 54 anos, foi encontrado no bolso interno do casaco um revólver calibre 22, com 06 munições intactas. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Outro abordado no bar, um homem de 35 anos, estava em regime domiciliar de prisão e não deveria estar na rua naquele horário. O autor com antecedentes por tráficos de drogas, furtos e roubos, foi conduzido a delegacia para registro.