Especial “Natal Luz 35 anos de sonhos realizados” irá ao ar dia 24

A Gramadotur está preparando um grande especial de final de ano. O especial “Natal Luz 35 anos de sonhos realizados” foi cuidadosamente elaborado pela Autarquia de Turismo dentro de todos os protocolos sanitários necessários e conta com a participação da Orquestra Sinfônica de Gramado e convidados. O especial apresenta um Concerto feito para a comemoração de Natal e também terá diversas informações, curiosidades e histórias do Natal Luz desde a sua origem. A atração irá ao ar nesta quinta-feira, dia 24 de dezembro, na TVE RS e na TV BRASIL, às 21h30min. E a partir das 22 horas estará disponível também no Canal do YouTube Natal Luz: https://www.youtube.com/c/NatalLuzdeGramadoOficial.

As atrações do 35º Natal Luz são gratuitas e integram o projeto “Natal Luz Para Todos”. O 35º Natal Luz de Gramado acontece até o dia 30 de janeiro de 2021.

Mais informações: www.natalluzdegramado.com.br

Fotos – Cleiton Thiele