Prefeitura terá mudanças em serviços devido às festividades de final de ano

Confira como ficam os dias e horários de atendimento

A Prefeitura de Canela, por meio do Decreto Municipal N° 8.968, regulamenta o funcionamento das repartições públicas municipais nas datas próximas as comemorações de Natal e Ano-Novo.

Na próxima quinta-feira, 24 de dezembro, o atendimento no Paço Municipal, onde ficam localizadas as secretarias de Governança, Meio Ambiente e Fazenda acontecerá das 8h às 12h.

Para as demais repartições públicas, o expediente interno nos dias 24 e 31 de dezembro terá início às 7h e término às 13h.

O expediente dos servidores municipais será normal nos dias 28, 29 e 30 de dezembro, seguindo as orientações do Modelo de Distanciamento Controlado do Governo do Estado. Já nos dias 31 de dezembro, 4, 5 e 6 de janeiro estará suspenso o expediente externo no Paço Municipal.

ATENDIMENTOS NA SAÚDE

Os atendimentos à população nas Unidades de Saúde também serão modificados em virtude das comemorações de final de ano. Nos dias 24 e 31 de dezembro os atendimentos estarão concentrados apenas na Unidade Central (abaixo ao HCC), das 9h às 15h. Já nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro, quem precisar de atendimento médico deve procurar a Unidade Central, das 14h às 20h. Nos dias 28, 29 e 30 de dezembro todas as unidades de saúde estarão funcionando normalmente, das 7h às 12h e das 13h às 17h.

BARREIRAS SANITÁRIAS

Mantendo a mobilização no enfrentamento ao novo coronavírus, a Secretaria de Saúde de Canela também está organizando barreiras sanitárias neste período de festividades. As ações serão realizadas nos dias 24 e 31 de dezembro, das 10h às 12h, nos seguintes pontos da cidade: em frente a Secretaria de Saúde (Rua João Pessoa) e das Unidades de Saúde dos bairros Santa Marta e Canelinha, na Praça João Corrêa, no Parque do Lago e também no entorno da Catedral de Pedra.

“É uma época do ano muito especial, de emoções e sentimentos. Mas o vírus está mais forte do que nunca, próximo de todos nós. Por isso peço encarecidamente que se possível evite encontros com amigos e familiares. Não é o momento de baixarmos a guarda e temos que manter os cuidados redobrados”, alerta a secretária de Saúde de Canela, Patrícia Valle.

Foto: Rafael Zimmernann