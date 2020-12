Papai Noel do Inter e Consulado Colorado de Gramado fazem a alegria de 500 crianças

Papai Noel do Inter e Consulado Colorado de Gramado fazem a alegria...

Uma ação social mobilizou o Consulado do Inter em Gramado e promoveu a entrega de mais de 500 brinquedos e 100 kits de chocolates para crianças do município. Os brinquedos e chocolates foram adquiridos pelo Consulado de Gramado e os brinquedos oficiais do Inter foram doados pelo Sport Club Internacional.

Na terça-feira, dia 22 de dezembro, os voluntários integrantes do consulado e o Papai Noel colorado distribuíram os brinquedos e chocolates nos bairros Viação Férrea, Jardim e Celita para mais de 300 crianças. Alguns brinquedos foram entregues para a Assistência Social de Gramado nesta quarta-feira.

Entre os brinquedos as crianças ganharam bolas do Inter, raquetes, bonecas, carrinhos e kits personalizados do Internacional.

Participaram da entrega nos bairros os voluntários integrantes do Consulado de Gramado Guilherme Perobeli, Jacó Schaumloeffel, Leco Tomazeli, Joel Arnold, Fabiano Hoffman, Bernardo Tomazeli e Rafinha Adam.

Anexo fotos dos voluntários que fizeram a entrega, da entrega no bairro Viação Férrea, além da doação para a Assistência Social de Gramado. Créditos: Divulgação