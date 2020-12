Prefeitura e SESI prorrogam contrato de cessão de prédio para Escola Infantil

Continua depois da publicidade

O prefeito Constantino Orsolin recebeu na manhã desta terça-feira (22), em seu Gabinete, a secretária de Educação, Janete da Silva Santos, o gerente de Operações do SESI, Thiago Tarasconi e o coordenador do SESI em Canela, Alcir Cardoso Alano, para tratar sobre a renovação de um contrato de cessão de uso temporário.

O objeto documento envolve a cessão do prédio por parte do SESI para a Prefeitura onde funciona a Escola Municipal de Educação Infantil Dináh Reis Signori. Em contrapartida a Administração Municipal de Canela cede para o SESI parte da estrutura da Escola Municipal João Alfredo Corrêa Pinto, onde a entidade oferece aulas na modalidade EJA – Educação para Jovens e Adultos.

Em comum acordo os representantes da Prefeitura e do SESI prorrogaram a parceria até o dia 31 de dezembro de 2021. “Queremos fortalecer a presença do SESI aqui em Canela e podem contar conosco naquilo que for necessário”, comentou Thiago Tarasconi. “Quem ganha com esta parceria é a nossa comunidade, pois representa economia para os cofres públicos e educação de qualidade para crianças, jovens e adultos”, avalia o prefeito Constantino Orsolin.