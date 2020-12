Brigada Militar prende dois por porte ilegal de arma de fogo

Continua depois da publicidade

Na noite de sábado (26), por volta das 20 horas, a Brigada Militar, através da Força Tática, em ações de polícia em Canela na RS-235, próximo ao santuário, no Bairro Distrito Industrial visualizou e abordou uma motocicleta Honda Twister, placas de Uruguaiana.

Em revista pessoal foi encontrado na cintura do condutor uma garrucha, calibre 28, carregada com um cartucho. Ainda em seu bolso estava uma sacola contendo outros três cartuchos intactos e dois estojos deflagrados. A arma não apresentava numeração.

O autor foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

No começo da madrugada de domingo (27/12), por volta da 01 hora, a guarnição da Brigada Militar de Gramado quando em patrulhamento na Rua João Alfredo Schneider, no Bairro Planalto, visualizou e abordou o veículo BMW, placas de Gramado, em atitude suspeita.

Em revista ao interior do carro foi encontrado no console uma pistola calibre 45 municiada com 10 munições em seu carregador. Na porta do motorista foi encontrada outra arma, uma pistola calibre 380, municiada com 17 munições em seu carregador. Ainda em outro console encontrada mais uma munição solta do calibre 380.

O veículo estava com o licenciamento vencido e o condutor com a carteira de habilitação (CNH) cassada.

O autor de 39 anos, que possui antecedente por porte ilegal de arma de fogo, apresentou o registro das duas armas de fogo, bem como sua carteira de sócio em um clube de tiro e as guias de tráfego. Porém as guias de autorização para o transporte de ambas as armas apresentadas por ele, constam somente para deslocamento de treinamento e competição, o homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado para delegacia para registro.