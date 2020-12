Canela: vídeo flagra condutor que bate em carro estacionado e foge

Continua depois da publicidade

Domingo (27/12), por volta das 12h40min, a Brigada Militar de Canela foi acionada para atender ocorrência de acidente de trânsito, na Rua Sete de Setembro, onde o autor fugiu do local após o fato.

A comunicante relatou que havia estacionado seu veículo Fiat Uno, em frente de sua casa quando o condutor do veículo Chevette abalroou no mesmo.

Ao chegar ao local os Policiais Militares constataram que o autor havia retirado seu veículo do local.

O condutor de 19 anos, que não possui carteira de habilitação relatou que transitava com seu veículo pela via pública, sentido centro – bairro, quando ao engatar a segunda marcha veio a perder o controle do carro e vindo a abalroar no veículo que estava estacionado na via.

Foi realizado termo circunstanciado por fuga do local do acidente, artigo 305 do CTB.

Imagens: Reprodução