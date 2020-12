Ministro Onyx Lorenzoni visita a Skyglass Canela

Continua depois da publicidade

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM), visitou na manhã de quarta-feira (23), a Skyglass Canela, maior plataforma estaiada de aço e vidro do mundo. Atendendo a convite do secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches, o ministro foi recepcionado por uma comitiva formada por dois dos quatro investidores do empreendimento, Luiz Bogo e Carlinho Bogo, pelo diretor do parque, Fabrício Medeiros, e pelo prefeito, Constantino Orsolin.

Também integraram o grupo o secretário Ângelo Sanches, o presidente da Câmara de Vereadores, Marcelo Savi.

Lorenzoni experimentou a sensação de caminhar pela Skyglass e também conheceu a infraestrutura do parque. “Foi uma honra receber o ministro Onyx Lorenzoni. Ele ficou encantado. Mandou mensagens para o presidente Jair Bolsonaro comentando a maravilha que é a Skyglass“, conta Medeiros.

Segundo o diretor, Onyx ficou feliz e orgulhoso do Rio Grande do Sul, em especial de Canela, receber um investimento privado de grande porte por meio de um atrativo turístico como a Skyglass. “O ministro disse aos investidores que a abertura do parque é um alento. Pediu que eles sigam investindo no Brasil e em turismo“, ressalta Medeiros.