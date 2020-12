Canela – Jovem é detida após conduzir embriagada e colidir contra poste de luz

Continua depois da publicidade

Na noite de terça-feira (29), por volta das 22h10, a Brigada Militar de Canela foi acionada para atender um acidente de trânsito na Rua Patrício Zini, no Bairro Bom Jesus, onde um veículo Corsa teria se chocado contra um poste da rede elétrica.



No local foi identificada a condutora de 23 anos, que não possui carteira de habilitação (CNH), que relatou que perdeu o controle do veículo e colidiu contra o poste.



No carro também estava uma amiga da acusada, de 20 anos, que foi socorrida pelos Bombeiros e conduzida ao hospital.



Os Policiais Militares encontraram no interior do automóvel latas de cerveja. A autora recusou realizar o teste do etilômetro, sendo conduzida a delegacia onde foi registrada a ocorrência.

Foto: Reprodução/1º BPAT