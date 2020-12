IPTU de Canela terá reajuste de 3,92% com base no IPCA

Continua depois da publicidade



Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Canela e da Taxa de Lixo 2021 serão entregues pelos Correios a partir da primeira semana de janeiro. O reajuste para o próximo ano será de 3,92% com base no IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A parcela para pagamento único vence no dia 31 de janeiro e os contribuintes que quitarem o imposto nessa condição garantem 7% de desconto. O contribuinte bom pagador já ganha 3% de desconto e com isso o pagamento à vista pode possibilitar um abatimento de até 10%.

Para quem optar pelo parcelamento, o pagamento será em até 11 vezes (dependendo do valor), de fevereiro a dezembro, com o vencimento sempre no dia 15 de cada mês. A exceção é a primeira parcela, que vence no dia 19 de fevereiro. O IPTU poderá ser quitado na tesouraria da Prefeitura a partir do dia 7 de janeiro, nas agências da Caixa e do Banrisul, nas lotéricas ou lojas conveniadas. Clientes do Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Sicredi podem pagar o imposto pelos aplicativos dos bancos. O prazo para contestação do lançamento dos tributos encerra no dia 31 de janeiro.



PELO SITE OU E-MAIL

A partir do dia 4 de janeiro os carnês estarão disponíveis para impressão no site www.canela.rs.gov.br e o contribuinte também terá a opção de solicitar o mesmo pelo e-mail [email protected] . A previsão de arrecadação com o IPTU gira em torno de R$ 24 milhões.