Novos vereadores tomam posse com três mulheres na composição titular

Continua depois da publicidade

Câmara de Vereadores de Canela divulga principais ações desta legislatura

A posse dos novos vereadores está marcada para esta sexta (1º de janeiro), a partir das 10h, com transmissão ao vivo pela página da Câmara Canela, no Facebook.

Pela primeira vez na história da cidade, três mulheres tomam posse como titulares em uma composição do legislativo.

Carla Reis (MDB), Emília Fulcher (Republicanos) e Carmen Seibt (PSDB) fazem parte da composição titular, porém, Carmen já foi anunciada como Secretaria Municipal de Assistência Social, não devendo fazer parte do quadro que inicia os trabalhos legislativos no próximo ano.

Na sessão solene, também será definida a composição da mesa diretora da casa, para 2021. A reportagem da Folha apurou que o nome mais provável para assumir a presidência seja o vereador Alberi Dias (MDB). Ainda, é provável que as vereadoras Carla Reis e Emília Fulcher façam parte da mesa diretora.

Câmara de Vereadores de Canela divulga principais ações desta legislatura

Destaques ficam para redução do salário de agentes políticos e repasses para o HCC

No último dia deste ano, o presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Marcelo Savi (MDB), reuniu a imprensa para realizar uma prestação de contas das principais ações da casa legislativa nos últimos anos.

Savi destacou a união dos vereadores que aprovaram projetos que foram muito importantes para o desenvolvimento da cidade, o apoio às ações de combate à Covid-19 e os repasses financeiros para o Hospital de Caridade de Canela e diversas entidades comunitárias.

Segundo ele, “tivemos uma Câmara focada e participativa, nenhum projeto ficou parado e, em vez de simplesmente não aprovar os projetos, os vereadores auxiliaram a Prefeitura na forma legal de tornar as ações possíveis”.

Repasse de Sobras Orçamentárias da Câmara em 2020

– Sobras Dezembro de 2020: R$ 723.511,50

– Repasse para o HCC em combate ao Coronavírus em Março: R$ 150.000,00

– Repasse para finalização da reforma do quartel da Brigada Militar: R$ 40.000,00

– Repasse para o Hospital de Caridade de Canela e para a Delegacia de Polícia: R$ 460.000,00

TOTAL DE SOBRAS E REPASSES EM 2020: R$ 1.373.511,50

Repasse de Sobras Orçamentárias da Câmara em 2019

A Câmara bateu recorde e repassou mais de 1,4 milhão de reais em 2019, para auxiliar o Poder Executivo e entidades, no valor de 555 mil reais, beneficiando entidades como o Hospital de Caridade de Canela, Brigada Militar, Secretaria de Turismo (Sonho de Natal), CTG Querência, entre outros.

Ao final do ano, repassou mais 847 mil reais das sobras orçamentárias.

TOTAL DE SOBRAS E REPASSES EM 2019: R$ 1.402.454,93

PROJETOS APROVADOS 2019

Moções – 136

Pedidos de Informações – 74

Pedidos de Providências – 36

Decretos Legislativos – 42

Projeto de Lei Complementar – 9

Projeto de Lei Legislativo – 12

Projeto de Lei Ordinária – 161

Indicações – 488

TOTAL DE MATÉRIAS EM 2019 – 958

PROJETOS APROVADOS 2020

Moções – 116

Pedidos de Informações – 104

Pedidos de Providências – 23

Decretos Legislativos – 3

Projeto de Lei Complementar – 6

Projeto de Lei Legislativo – 9

Projeto de Lei Ordinária – 78

Indicações – 472

TOTAL DE MATÉRIAS EM 2020 – 811

PARCELAMENTO DE TRIBUTOS DEVIDO À PANDEMIA

Em Abril de 2020, a Câmara de Vereadores de Canela aprovou a Lei que autorizou o Poder Executivo a parcelar e/ou reparcelar créditos tributários e conceder isenção de multas e juros das parcelas vencidas a partir do dia 15 de março de 2020, com prazo máximo para pagamento até o dia 31 de dezembro de 2020, tendo em vista a pandemia mundial causada pelo coronavírus (COVID–19).

CONCESSÃO DA CASA DE PEDRA E DO TEATRO PARA A INICIATIVA PRIVADA

As empresas que vierem a receber a concessão deverão usar os espaços com a finalidade voltada ao âmbito turístico, cultural, ecológico, exploração econômica e lazer. Além disso, as concessionárias deverão fazer diversos investimentos nos locais, com valor não inferior a R$ 5 milhões.

CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE SAÚDE EM CANELA

A Câmara de Vereadores de Canela aprovou a construção de um Complexo de Saúde em Canela, que contará com um hospital de alta complexidade em nossa região. O hospital terá mais de 13 mil m² de área construída, e seu investimento total deve superar os R$ 50 milhões.

CAMPANHA DO LEITE

Campanha “Doe Leite – Mais que uma doação, um ato de amor”. Ao todo, a campanha conseguiu arrecadar 2.238 litros de leite em 20 dias de ações (em parceria com a Câmara de Gramado).

REPASSE PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS

Marcelo Savi, além de reduzir seu salário em 50% para ajudar os mais necessitados, conduziu a Câmara em repasse de 150 mil reais que foi retirado do orçamento da Câmara, para realizarem ações de combate a propagação da pandemia do Covid-19 (Coronavírus).

REDUÇÃO DE SALÁRIOS

Redução nos vencimentos de 10,25% a partir de 2021, para prefeito, vice, secretários e vereadores.

UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE

Início de operações de uma unidade móvel de saúde, que passou a atender os bairros Jardim das Fontes e Saiqui, com consultas de clínica geral. O veículo, equipado com dois consultórios médicos, ficou no Centro de Atenção e Desenvolvimento Integral ao Estudante (Cadie), no Distrito Industrial.