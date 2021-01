Presidente da Gramadotur assina convênio de 1,5 milhão de reais junto ao Ministério do Turismo

Continua depois da publicidade

Como resultado da aproximação do Ministério do Turismo com a Gramadotur, a instituição firmou um convênio, ontem, dia 30/12/2020, garantindo um aporte no valor de R$ 1,5 milhão de reais em benefício do turismo da cidade de Gramado.

Segundo o Secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, William França, “o mérito do apoio se deve ao profissionalismo do trabalho realizado pela Gramadotur. Gramado possui uma importância ímpar no cenário nacional. É uma cidade indutora, uma marca reconhecida, que tem se mostrado exemplar na gestão da inovação em turismo e eventos a favor do desenvolvimento do destino”.

O presidente da Gramadotur, Rafael Carniel de Almeida comemora a conquista após um ano de intensas dificuldades. “O Secretário Nacional ressaltou profissionalismo e inovação: a Autarquia de Turismo de Gramado é um modelo de sucesso na gestão pública do turismo, ao garantir por lei, que seus dirigentes sejam indicados ao prefeito por um conselho de maioria privada, mediante exigências específicas de qualificação técnica para provimento dos cargos. Além disso, é uma das únicas organizações públicas brasileiras para gestão de turismo que é praticamente autossustentável, sem dependência majoritária de repasses financeiros do município ou apresentação de prejuízos milionários aos cofres públicos, como a maioria das demais. Tanto que em um ano de pandemia, estamos recorrendo a um empréstimo de fundos do próprio município, que será devolvido e corresponde a menos de 7% do nosso orçamento em situações normais. São apenas 23 profissionais trabalhando com dedicação integral ao desenvolvimento econômico trazido pelo turismo e pela cultura, e um orçamento habitualmente superior a dois terços das prefeituras do RS. A resiliência do turismo de Gramado em 2020, sem colapsos, surpreendeu todo o continente americano. Esse profissionalismo não é apenas da Gramadotur, mas dos gestores públicos e privados envolvidos na gestão da crise e no enfrentamento da pandemia, que trabalharam bravamente”, afirma o presidente, corroborando a fala do secretário.

As verbas destinam-se para uso exclusivo em serviços de marketing e promoção dos eventos e do turismo da cidade no mercado brasileiro em 2021, o que favorecerá sua recuperação econômica. Entre os serviços contemplados, estão a atualização de marca e construção de um novo manual oficial para o branding do destino turístico, com derivações para a Gramadotur e para o Expogramado, produção de múltiplos conteúdos em vídeo para veiculação na internet e em eventos presenciais, além da produção de comunicação visual e material gráfico de eventos do calendário oficial.

O recurso não ingressará no caixa livre da Gramadotur e somente poderá ser utilizado para os fins específicos do convênio. Ou seja, não servirá para o pagamento de quaisquer outras despesas correntes da autarquia. No entanto, a comercialização de produtos licenciados com as marcas registradas do Município constitui, por lei, receita da Gramadotur, o que ressalta a importância de um trabalho consistente de marca por parte da autarquia, a fim de diversificar fontes e reduzir a dependência de bilheteria de eventos. Um trabalho estratégico e consistente de gestão da marca do lugar, chamado de place branding, é fundamental também para a o posicionamento e valorização do destino. São objetivos da Gramadotur o planejamento e a execução das atividades vinculadas direta ou indiretamente ao turismo e a cultura do Município, conforme a lei 3.066/2012.

É a primeira vez na sua história que a Gramadotur é diretamente beneficiada com um repasse voluntário do Ministério do Turismo. Segundo Jorge Maldaner, presidente do Conselho da autarquia, “o Conselho de Administração tem direcionado esforços para que a Gramadotur se dedique a serviços de inteligência, estratégia e inovação. Nossas marcas precisam ser melhor apresentadas e monetizadas. Isso se refletirá nos produtos e serviços aqui industrializados ou comercializados, favorecendo o público e o privado. Somos reconhecidos nacional e internacionalmente. Em Gramado as dificuldades se tornam oportunidades à medida que todos buscamos fazer o que deve ser feito pela cidade, seus empreendedores e a sua população.”

Desde a visita do Ex-Ministro Marcelo Álvaro Antônio, em agosto, a Autarquia vem estreitando laços com o Ministério do Turismo em função do alinhamento da gestão com os objetivos nacionais, notadamente nas áreas de inovação, inteligência e turismo responsável, ligadas à Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo. As políticas adotadas pela autarquia para condução de suas atividades durante o ano de 2020 despertaram a atenção do MTur: a Gramadotur atuou em parceria com as autoridades sanitárias, transformou eventos tradicionais com sucesso e adotou medidas, em parceria com o Município, que mantiveram a cidade de Gramado o mais segura e economicamente ativa possível. Todas essas ações foram reconhecidas pelo Ministério.