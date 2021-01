Canela – Vereadores tomam posse para a 18ª Legislatura

Continua depois da publicidade

Na mesma ocasião foram empossados o Prefeito e o Vice-prefeito

Na manhã de sexta-feira (1º) na Câmara de Vereadores de Canela, ocorreu a Sessão Solene de Posse para a 18ª Legislatura do Município. Os vereadores, prefeito e vice-prefeito, que foram eleitos no pleito de 2020 prestaram seu compromisso e já respondem como os novos líderes da cidade. Ainda foi eleita a nova Mesa Diretora da Casa Legislativa, além da composição de suas Comissões Permanentes.

No início da Sessão Solene, o vereador mais votado na eleição, Marcelo Savi, foi convidado para presidir os trabalhos até a eleição da nova Mesa Diretora, que foi realizada de maneira aberta e nominal. Com o placar de 8 votos a 3, a nova composição é a seguinte:

Presidente – Alberi Dias

Vice-presidente – Emília Fulcher

1º Secretário – Carla Reis

2º Secretário – Alfredo Schaffer

Após a votação o vereador Alberi Dias assumiu de imediato a presidência da Casa. Com todas as autoridades já devidamente empossadas, os vereadores compuseram as Comissões Permanentes e definiram que a Mesa Diretora figure como a Comissão Representativa da Casa.

Comissões Permanentes

Comissão de Desenvolvimento Econômico e Social : Carla Reis, Marcelo Savi e Carmen Lúcia de Moraes

Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação: Luciano Melo, José Vellinho Pinto e Emília Guedes Fulcher

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Jefferson de Oliveira, Jerônimo Terra Rolim e Alfredo Schaffer

Com as comissões formadas, o vice-prefeito eleito, Gilberto Cezar, utilizou a palavra e reiterou que sabe do grande desafio que ele e Constantino terão pela frente, mas que estão preparados para fazer o melhor por Canela, com uma política honesta e transparente.

Já Constantino Orsolin, ressaltou que o município deve estar unido, para juntos, todos crescerem: “Sei que o caminho será árduo, ainda mais com esta pandemia, mas as dificuldades nunca me assustaram, e sim, sempre me motivaram a buscar soluções e melhorar assim a vida da comunidade. Temos que ter uma grande união, entre o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, juntamente com a classe empresarial e toda a comunidade”, disse Orsolin.

O novo Presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Alberi Dias, colocou a Casa à disposição da comunidade, para o que for necessário para melhorar a cidade: “Isso me leva, na condição de presidente eleito, a tentar ao máximo manter uma união firme entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, mantendo também união entre os vereadores em prol de uma cidade melhor. A assessoria da Câmara estará certamente a inteira disposição da Comunidade Canelense para intermediar junto aos vereadores todos os seus anseios e auxiliar na aproximação da comunidade canelense ao Poder Legislativo”, ressaltou Alberi.

