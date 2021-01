Mais de 80 palestrantes estão confirmados para a Gramado Summit 2021

Continua depois da publicidade

Ao todo, serão mais de 140 nomes, além de pelo menos 200 empresas na feira de negócios do evento

Considerada a maior conferência de inovação e tecnologia do Brasil, a Gramado Summit já está com 83 palestrantes confirmados para a edição de 2020. Entre eles estão profissionais de diversas áreas, como marketing, vendas, finanças, empreendedorismo, jornalismo, tecnologia e inovação. A cada semana novos profissionais são anunciados no site.

Ao todo, mais de 140 nomes se apresentarão na próxima edição, que ocorre de 10 a 12 de março de 2021, no Serra Park, em Gramado/RS. Eles se dividirão em três palcos de conteúdo simultâneos: plenária principal, palco de Marketing e Vendas e palco “Minas de Propósito”, focado em empreendedorismo feminino.

Entre os nomes já confirmados estão Rony Meisler (Reserva), Ana Fontes (Rede Mulher Empreendedora), Gabriela Augusto (Transcendemos), Paula Hurtado (Nubank), Maurício Benvenutti (Startse), Mariana Holanda (Ambev), Erica Firmo (LinkedIn), Cristiano Chaves (Arezzo), Christiane Avila Berlinck (IBM) e Juliana Muncinelli (Amazon). Todos os palestrantes anunciados podem ser conferidos aqui.

Além da área de conteúdo, a Gramado Summit conta com uma feira de negócios, que deve receber mais de 200 empresas, incluindo startups em estágio inicial e marcas já consolidadas no mercado. Também é esperado um público com mais de 8 mil visitantes por dia.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis e podem ser comprados com parcelamento sem juros em até 12 vezes.