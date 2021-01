Prefeitura de Gramado tem dia movimentado após recesso de final de ano

Continua depois da publicidade

O primeiro dia de expediente na Prefeitura de Gramado após o recesso de final de ano foi movimentado nesta segunda-feira, dia 04. Logo no início da manhã o prefeito Nestor Tissot e o vice-prefeito Luia Barbacovi percorreram as dependências do prédio administrativo para cumprimentar os servidores. Luia que ocupa interinamente o cargo de Chefe de Gabinete realizou dezenas de atendimentos.

Para o prefeito Nestor Tissot, o ano será repleto de muitos desafios, principalmente na área econômica. “Iniciamos nesta segunda-feira, aliás bem antes, logo após a vitória nas urnas, um trabalho intenso de diálogo com as mais diferentes classes representativas de Gramado, principalmente com nosso trade. Já prevíamos as dificuldades que a Prefeitura enfrentaria ao longo do ano, principalmente relacionadas à questões financeiras. Vamos dar a volta e superar todas as adversidades e governar a cidade como um todo”, destaca.

Vários secretários aproveitaram a oportunidade para conversar com suas equipes antes do início do expediente. “Iniciamos um novo ciclo na Administração de Gramado, para isso é fundamental estarmos em sintonia com todos os setores da Prefeitura. Nos próximos quatro anos não mediremos esforços para garantir que todos os projetos do prefeito Nestor e do vice Luia sejam atendidos, beneficiando toda nossa população”, garante a secretária da Administração, Juliana Fisch.

Já o vice-prefeito Luia Barbacovi destaca o seu papel no governo. “Assim como falamos na campanha e reforçamos durante a posse, estarei diuturnamente atendendo a nossa comunidade. Na presença ou na ausência do companheiro Nestor, vou atender as demandas trazidas pela população. Acredito que assim teremos uma maior resolutividade dos problemas e o diálogo entre comunidade e Executivo será construída com muito respeito e confiança”, revela Luia.

Durante a tarde, o prefeito Nestor visitou postos de saúde na companhia do secretário da Saúde, Jeferson Moschen. A Administração deve divulgar nos próximos dias os horários de atendimento à população em função das regras de distanciamento social.

Foto: Divulgação