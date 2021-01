Constantino Orsolin empossa secretários de Governança, Assistência Social e Fazenda

Continua depois da publicidade



O prefeito Constantino Orsolin coordenou uma breve e restrita solenidade na manhã de segunda-feira (4), em seu gabinete, para dar posse oficialmente a três secretários municipais: Marcelo Savi assumiu a pasta de Governança, Planejamento e Gestão; Luciano Melo a Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico e Carmen Seibt é a titular da Assistência, Desenvolvimento Social e Cidadania e Habitação.

Os três foram eleitos vereadores pela comunidade para a 18ª Legislatura na Câmara, mas aceitaram o convite do prefeito Constantino Orsolin para integrarem a equipe do 1º escalão do governo e contribuírem diretamente com o Poder Executivo. “Tenho certeza de que estes três novos componentes vão enriquecer nosso grupo de trabalho, seguindo a proposta deste governo em prol do povo de Canela”, disse Orsolin.

NOVOS DESAFIOS

Já os empossados agradeceram a oportunidade e projetaram novos desafios. “Com fé e coragem vamos alcançar os objetivos e fazer um belo trabalho na área da assistência social que é tão necessária neste momento de pandemia”, comentou Carmen Seibt.

“A Secretaria da Fazenda é o coração da Prefeitura. E neste momento de crise vamos buscar alternativas para melhorar a arrecadação do município e investir em áreas primordiais para nossa população”, avalia Luciano Melo.

“Na Governança vou oferecer o que tenho de melhor para nossa comunidade, dando continuidade ao crescimento e desenvolvimento de Canela”, finaliza Marcelo Savi.

Fotos: Divulgação