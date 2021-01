Documentário sobre Terno de Reis de Canela será exibido na TV Canção Nova

Continua depois da publicidade

Filme que conta a história do grupo da família Seibt, fundado em 1959, vai ao ar para todo o Rio Grande do Sul no dia 6 de janeiro, às 22h

Um documentário de 45 minutos que conta a história do Terno de Reis da Família Seibt, de Canela, será exibido para todo o Rio Grande do Sul pela TV Canção Nova na próxima quarta-feira, 6 de janeiro, Dia dos Santos Reis, às 22h. O programa será reprisado no domingo, dia 10, ao meio-dia. O filme é assinado pelo braço cultural da produtora Press em Campo – Press em Campo na Cultura.

Após 60 anos ininterruptos, pela primeira vez, o grupo não realizou apresentações na temporada 2020/2021, devido à pandemia do novo coronavírus. “A exibição do filme na televisão é uma forma de o Terno de Reis entrar na casa das pessoas neste momento, resgatando a emoção das visitas do grupo ao longo de seis décadas”, comemora a jornalista Taís Seibt, que é uma das roteiristas e diretoras do filme, ao lado de João Henrique Bosco. Taís é neta do fundador do grupo, Edvino Seibt, e filha de um dos integrantes, Pedrinho Seibt, que toca cavaquinho no Terno de Reis há mais de 50 anos.

Com curadoria da irmã mais velha de Taís, a relações públicas Daniela Seibt, que pesquisou a tradição dos Ternos de Reis no Rio Grande do Sul em sua especialização em gestão cultural, o documentário reúne imagens de arquivo e registros jornalísticos de diferentes épocas, além de apresentações e entrevistas com integrantes e amigos do grupo gravadas na temporada 2019/2020. “Não é apenas uma história de família, o Terno de Reis é um patrimônio da cidade de Canela, e a comunidade local sempre valorizou a mensagem de paz e união que o grupo transmite, tão necessária neste momento”, diz Daniela, fazendo referência ao contexto da pandemia.

DVD ESTÁ À VENDA

Como forma de colaborar para cobrir os custos da produção, financiada parcialmente com ajuda da comunidade de Canela e região, através de uma vaquinha virtual, é possível adquirir um DVD do filme. Em Canela, há exemplares disponíveis na sede da Estofaria Seibt e também é possível comprar por meio dos canais oficiais do Terno de Reis no Facebook e no Instagram @ternodereis.familiaseibt. O custo é de R$ 50 mais o frete, em caso de compra pela internet.

SOBRE O TERNO DE REIS DOS SEIBT

O Terno de Reis da Família Seibt surgiu em 1959, quando Edvino Seibt, junto com irmãos, primos e amigos passaram a fazer serenatas com cantigas natalinas e religiosas na casa de vizinhos na cidade de Canela. Pela tradição, os três reis magos e seus pastores cantam versos para que o dono da casa abra a porta para acolher a mensagem do Natal. Ao longo dos anos, o grupo foi se renovando, com a chegada de filhos, netos e bisnetos de Edvino, e segue fazendo serenatas até hoje, sendo, inclusive, atração nas conhecidas festas natalinas da Serra Gaúcha, como Sonho de Natal e Natal Luz. Um dos diferenciais do grupo é a composição de cânticos próprios inspirados em passagens bíblicas, de autoria de Toni Seibt, hoje com 81 anos, músico autodidata que participa do grupo desde a fundação.

Fotos: Fotos Taís Seibt/Divulgação