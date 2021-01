Gramado – Prefeito e secretários percorrem unidades de saúde e agradecem o trabalho dos profissionais

Continua depois da publicidade

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot acompanhado do secretário da Saúde, Jeferson Moschen e o secretário-adjunto, Volnei da Saúde percorreram as unidades de saúde na tarde desta segunda-feira, dia 04, para agradecer pelo brilhante trabalho dos profissionais desenvolvido no município. Em virtude do grande número de postos de Saúde, a visitação deve ser retomada nesta terça-feira (05).

Para o prefeito Nestor, a Saúde será tratada como prioridade em sua gestão. “Saúde é prioridade em nosso governo, não vamos medir esforços e recursos para oferecer uma saúde de qualidade para nossa população. Vamos qualificar ainda mais os atendimentos nas unidades de saúde e no nosso hospital. Cada centavo dos recursos serão bem investidos nas vidas dos gramadenses”, afirma.

A Secretaria de Saúde deve concluir ainda esta semana a auditória de exames e cirurgias represadas. “O quanto antes encerrarmos as auditórias internas vamos iniciar o chamamento dos pacientes que aguardam o agendamento de exames e a realização de cirurgias. É um pedido do prefeito Nestor e do vice Luia que o quanto antes havendo recursos financeiros a população seja atendida e os problemas de saúde solucionados”, destaca o secretário da Saúde, Jeferson Moschen.

Crédito: Divulgação