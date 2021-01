Desmontagem das Árvores do Sonho ocorre na segunda, dia 11

Continua depois da publicidade

Canela se despede de mais uma edição do Sonho de Natal com a desmontagem das Árvores do Sonho ao longo da avenida Júlio de Castilhos. Em 33 anos de evento, certamente esse ficará marcado pelos inúmeros desafios impostos pela pandemia Covid-19. O distanciamento social impediu que parte do planejamento desenvolvido pela Secretaria de Turismo e Cultura de Canela fosse colocado em prática, porém, serviu para unir ainda mais a equipe e a comunidade, que encontraram formas de manter vivo o espírito natalino enfeitando suas casas, o comércio e a cidade.

A decoração foi um dos destaques dessa edição, pois acolheu os visitantes que, mesmo com restrições, vieram desfrutar das belezas naturais e dos atrativos que Canela oferece. A tradição foi mantida com o projeto Árvores do Sonho, no qual a comunidade participou de forma ativa, decorando 70 pinheirinhos distribuídos ao longo da Júlio de Castilhos e que permanecem enfeitados até o próximo domingo, dia 10, quando o 33º Sonho de Natal de Canela encerra.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Assim como ocorreu na montagem da decoração das árvores, quando foram adotadas medidas de segurança sanitária, a desmontagem está marcada para a próxima segunda-feira, dia 11, e estabelece os mesmos cuidados. Os participantes devem seguir os protocolos, fazendo uso de máscara e de álcool em gel. Como forma de evitar aglomeração, a desmontagem da decoração ocorrerá em horários diferentes e de forma intercalada. Será permitida a presença de somente duas pessoas para a retirada dos adereços de cada pinheirinho. Fiscais estarão monitorando a movimentação e atendendo a solicitações de apoio.

ORIENTAÇÕES

* Bloco A – Numeração ímpar das árvores – desmontagem das 9h às 10h– segunda-feira (11/01)

* Bloco B – Numeração par das árvores – desmontagem das 10h às 11h– segunda-feira (11/01)

* Identifique o bloco que sua árvore pertence e respeite o horário

*Para desmontar a decoração, basta chegar diretamente na sua árvore no horário indicado

*Respeite o distanciamento social e o uso de máscara e de álcool em gel

*As luzinhas são de propriedade da Secretaria de Turismo e Cultura

* Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (54) 3282-5190

Foto Cleiton Thiele/SerraPress