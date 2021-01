Gramado Canela Convention & Visitors Bureau Região das Hortênsias emite nota sobre eventos irregulares no Natal e Ano Novo

Continua depois da publicidade

O Gramado Canela Convention & Visitors Bureau Região das Hortênsias pronuncia-se formalmente contra as aglomerações que ocorreram recentemente durante o período entre Natal e Ano Novo no Brasil. As cenas estarrecedoras de festas irregulares e clandestinas ou mega shows que nitidamente descumpriam os protocolos por todo o País maculam a imagem de que é possível sim realizar, por exemplo, congressos, feiras, seminários, entre outros eventos técnicos e corporativos e sociais.

Ao longo do ano de 2020, a entidade ajudou a realizar e testar protocolos sanitários capazes de viabilizar eventos empresariais, de classe e sociais com segurança. E nesse momento, quando surgem nos meios de comunicação e redes sociais vídeos denunciando encontros desproporcionais, sabemos que o dano colateral recai sobre a imagem do nosso segmento, o turismo de negócios.

Enfatizamos que somos contrários a realização de eventos como estes que foram amplamente divulgados em emissoras de TV e mídias sociais e nos colocamos à disposição para falar sobre como os eventos técnicos e alguns sociais que seguem os protocolos são seguros e merecem ser diferenciados por conta das rígidas medidas protetivas que implementam, adequando-se aos tempos atuais de pandemia.