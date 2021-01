Gramado – COE confirma primeira morte de gramadense por Covid-19 do ano

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado, confirmou agora a pouco a primeira morte de gramadense por coronavírus (Covid-19) do ano. A vítima fatal é um homem, de 71 anos, com histórico de comorbidades. A morte foi confirmada às 16h45 desta quarta-feira, dia 06. A cidade chega assim a 42 mortes decorrentes do novo coronavírus.

Segundo o COE, o paciente estava internado desde o dia 27 de dezembro por complicados da Covid-19. O Boletim Epidemiológico aponta ainda que quatro moradores de Gramado permanecem na UTI, destes apenas um aguarda o resultado dos exames. Já os pacientes não residentes internados na UTI são quatro, sendo que dois testaram positivo para o coronavírus e dois aguardam laudos. Dois pacientes ainda estão na Enfermaria com suspeitas de Covid-19.