Gramado – Executivo garante mais R$ 500 mil em recursos federais

Continua depois da publicidade

Em reunião com o senador Lasier Martins (Podemos/RS), realizada na tarde desta terça-feira (05), o prefeito Nestor Tissot acompanhado do vice-prefeito Luia Barbacovi garantiram mais R$ 500 mil em recursos federais para pavimentações de localidades do interior do município. O objetivo é atender as demandas da população que vive na zona rural e ofertar melhor qualidade de vida e trafegabilidade das estradas.

Segundo o prefeito Nestor, com a sinalização de novos recursos oriundos de Brasília, o município pretende o quanto antes retomar as obras e melhorias em todas as áreas da administração pública. “Tenho dito que recursos federais existem, apenas precisa ter um empenho do agente político, aliás por falar em empenho e dedicação, são duas características que não faltarão em nosso governo. Uma administração comprometida com os interesses da população”, disse.

Atendendo as demandas do interior do município, ainda na segunda-feira (04), servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos em conjunto com a Secretaria da Agricultura realizaram mutirões nas Linhas Tapera e Furna. De acordo com o secretário, Rafael Ronsoni, que responde pelas duas pastas, foram feitas roçadas, limpeza, além da manutenção e patrolamentos das estradas. Duas equipes com quatro patrolas realizaram os serviços.

Senador visita unidades de saúde

Após a reunião, Lasier Martins na companhia do vice-prefeito Luia Barbacovi visitou o Centro Municipal de Saúde e a unidade de saúde do bairro Floresta, ambos os locais receberam recursos parlamentares do senador. Já no novo Centro de Saúde da Várzea Grande serão investidos R$ 280 mil de emenda impositiva do senador. Acompanhado do secretário da Saúde Jeferson Moschen, Lasier fez questão de conversar com servidores e conhecer a estrutura do Postão. “É uma belíssima estrutura, digna de causar inveja em muitos municípios”, destacou o senador.

Foto: Divulgação