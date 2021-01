Hotel Laje de Pedra deve reabrir com projeto seis estrelas

Continua depois da publicidade

A boa notícia da semana fica por conta do projeto para reabertura do Hotel Laje de Pedra, que deve receber investidores e até mesmo trocar de mãos em 2021, com vistas à reforma da estrutura e criação de novas atrações.

Imagine uma piscina com borda infinita, tendo como piso a laje de pedra, que dá nome ao hotel e vista para o vale. Pense em passadeiras que contornam os paredões de pedra, espaços readequados para que, de diversos pontos, se aviste o Vale do Quilombo.

O projeto é arrojado, de um hotel internacional e seis estrelas, com investimento de R$ 350 milhões. Atualmente, encontra-se em análise no Conselho Municipal do Plano Diretor.

São poucos os pormenores, pois os detalhes estão sendo tratados em sigilo. Sabe-se que um grande grupo, que orbita entre Porto Alegre e São Paulo está a frente do projeto.

Nesta semana, algumas reuniões já aconteceram, envolvendo os investidores, a Habitasul, dona do prédio, diretoria da Associação de Moradores do Parque Laje de Pedra e, até mesmo, poder público.

O que se fala é em um projeto único na América Latina, que vem para resgatar todo o glamour que o Laje de Pedra possuía na década de 80. Devem ser mais de 360 apartamentos e um projeto de resgate da história do próprio hotel e potencialidades naturais do local onde está instalado, além da geração de 700 empregos.

O grupo que comanda o projeto planeja um lançamento bombástico, dentro do contexto de resgate do turismo canelense, que há alguns anos vem acontecendo na cidade.

A contemplação do vale, o contato com a natureza e espaços de lazer na laje de pedra devem ser os pontos altos do projeto que tem como mote aliar a tecnologia e a natureza com a reforma do prédio que possui trações de Oscar Niemeyer e projeto de Edgar Graef.

Torçamos para que o projeto seja detalhado e colocado em prática o mais rápido possível, pois Canela, os canelenses e o Laje de Pedra têm tudo a ver e merecem esse investimento.

Sobre o Laje de Pedra

O Hotel anunciou o fim das atividades em maio de 2020, após 42 anos.

O Laje de Pedra fez parte da vida de muitos canelenses e da própria história da cidade de Canela, representando a força e o glamour da cidade na década de 80.

Fotos: Arquivo Folha/Reprodução