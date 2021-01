Clínica Veterinária Saúde Animal inicia 2021 com foco em ação social

Continua depois da publicidade

A clínica que teve muitos desafios e novidades durante o ano de 2020, inicia 2021 com uma ajuda extra para a ONG Amigo Bicho, pensando na causa animal

Para todas as empresas da nossa região, o ano de 2020 foi bastante desafiador. Para a Saúde Animal, que está há mais de 30 anos no segmento, não foi diferente. Apesar da realidade do ano que passou, a empresa se manteve viva, sem demissões e ainda conseguiu dar sequencia no projeto de revitalização e ampliação do seu espaço.

Uma das diretrizes da clínica sempre foi a causa animal social, com ajuda mensal para animais abandonados atendidos pela ONG Amigo Bicho de Canela. A exemplo disso está a castração gratuita de um pet por semana, doada para a ong o ano que passou.

Este ano, a direção optou por agraciar a Amigo Bicho com 10 castrações extras, para serem utilizadas conforme necessidade da ong no ano novo. Dessa forma, serão 34 castrações oferecidas pela clínica fracionadas durantes os próximos 12 meses. Para Michelie Valente, que está à frente da organização, está ajuda é muito bem vinda, uma vez que a castração tem sido muito eficaz na adoção consciente e responsável dos animais abandonados.

Os diretores Hugo Cardoso e Flávio Wender desde sempre buscam auxiliar os municípios de Canela e Gramado em causas relacionadas à saúde e bem estar dos animais mais necessitados. Este é um ano onde o foco na saúde está em total evidencia, assim como foi o que passou e, com os pets não poderia ser diferente.

Foto: Divulgação