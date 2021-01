A educadora financeira Juliana Alano lança livro sobre Educação e Gestão Financeira no Rio de Janeiro

Continua depois da publicidade

A colunista da Folha de Canela, Juliana Alano, que fala sobre educação financeira irá lançar um livro sobre o tema, no próximo dia 22, pela Editora Conquista no Centro de Convenções Américas Corporate na cidade do Rio de Janeiro, em um evento fechado devido os cuidados com a Covid-19.

A educadora financeira Juliana Alano

“Pouco nos ensinam como ganhar ou cuidar do dinheiro e alguns falam em ser milionários. Sabemos que acabamos aprendendo com a vida pessoal e empresarial. Mas será que a única maneira de aprender é desperdiçando tempo e recursos?

Nesta obra, foram abordado temas sobre várias perspectivas de como usar seu dinheiro de forma mais eficiente, evitando sua perda. Em “Educação e Gestão Financeira: coisas que ninguém te conta” possui dicas tão simples e óbvias que não estão registradas em outros livros.

Nossa intenção é que as pessoas consigam não só ter resultados efetivos em relação ao seu dinheiro, como possa prevenir erros que causem prejuízo” disse Juliana, em nota enviada à Folha de Canela.